Manoir de Chatelaison Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-sur-Layon · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Manoir de Chatelaison
Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de chatelaison Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des jardins qui agrémentent la demeure gothique flamboyante du 16e siècle.
Les 12 stations du jardin s’ornent de topiaires, fontaines, cascades, murs d’eau et bois ombragés. Commentaires sur l’extérieur du manoir et sa restauration par les propriétaires.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 17h30. .
Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de chatelaison Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 70 50 77 49manou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a self-guided tour of the gardens surrounding this 16th-century flamboyant Gothic residence.
L’événement Manoir de Chatelaison Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 18 septembre 2026
- Château de Maurepart Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Château d’Echuilly Les-Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Musée aux Anciens Commerces Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026