Manoir de Chatelaison Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Manoir de Chatelaison

Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de chatelaison Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre des jardins qui agrémentent la demeure gothique flamboyante du 16e siècle.

Les 12 stations du jardin s’ornent de topiaires, fontaines, cascades, murs d’eau et bois ombragés. Commentaires sur l’extérieur du manoir et sa restauration par les propriétaires.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 17h30. .

Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de chatelaison Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 70 50 77 49manou@gmail.com

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English :

Take a self-guided tour of the gardens surrounding this 16th-century flamboyant Gothic residence.

L’événement Manoir de Chatelaison Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME