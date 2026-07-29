Manoir de l’Oratoire Hameau de Chaintres Saumur

Informations pratiques

Saumur

Manoir de l’Oratoire

Hameau de Chaintres 15 rue de l’Oratoire Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte de cet ensemble édifié entre la fin du 17e et le début du 18e siècle.

Ouverture de la cour, découverte libre de la façade du manoir ainsi que de la chapelle et du bûcher.

Commentaires historiques par les propriétaires.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 17h. .

Hameau de Chaintres 15 rue de l’Oratoire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this complex built between the late 17th and early 18th centuries.

L’événement Manoir de l’Oratoire Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME