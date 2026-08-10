Manon des sources, Le Musical Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Manon des sources, Le Musical

Du jeudi 24 au vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 26 septembre 2026 à partir de 15h et à partir de 20h.

Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 15h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 15:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-24 2026-09-26 2026-09-27

Manon des sources, le musical est la toute première adaptation en comédie musicale du diptyque L’Eau des collines (Jean de Florette et Manon des Sources), œuvre culte de Marcel Pagnol

Pour la première fois, le chef-d’oeuvre de Marcel Pagnol prend vie en comédie musicale.



Manon des sources, Le Musical est la toute première adaptation en comédie musicale du diptyque L’Eau des collines (Jean de Florette et Manon des Sources), œuvre culte de Marcel Pagnol, figure majeure de la littérature française et l’un des auteurs francophones les plus lus dans le monde.



L’auteur Jean-Jacques Thibaud et le compositeur Julien Vallespi en signent une version à la fois fidèle, libre et inspirée. Passant du rire aux larmes, les destins bouleversants de Manon, Jean de Florette, Aimée, Ugolin, Bernard et le Papet se déploient au fil de 22 chansons originales dont La Sauvage, Chacun sa croix, Les silences qui tuent, Manon, je t’aime ou l’inoubliable Si j’avais su que c’était lui.



Portée par 13 artistes sur scène, cette création fait dialoguer la puissance dramatique du théâtre musical avec l’extraordinaire poésie de la Provence. Entre passions, secrets, amour, vengeance et rédemption, chaque parole et chaque note transcendent les émotions des personnages de Pagnol. Plus qu’une adaptation, Manon des sources, Le Musicalest une célébration de l’humanité, car derrière les collines provençales se cache une histoire universelle où les blessures, les silences et les espoirs résonnent en chacun de nous.



Production Studios 71 en coréalisation avec la Ville de Marseille .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Manon des Sources, the musical, is the very first musical adaptation of the two-part film series *L’Eau des collines* (*Jean de Florette* and *Manon des Sources*), a cult classic by Marcel Pagnol

L’événement Manon des sources, Le Musical Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-10 par Ville de Marseille