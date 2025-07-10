Manu, tu descends faire du canoë Canal de La Manu Châtellerault
mercredi 8 juillet 2026 · Canal de La Manu · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Manu, tu descends faire du canoë
Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Que vous soyez curieux, à la recherche d’une sortie ludique ou simplement désireux de passer un bon moment en plein air, cette activité est faite pour vous.
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Activité familiale guidée de découverte de la Vienne en canoë, durant laquelle seront racontées des anecdotes sur la Manu, le barrage hydroélectrique et la batellerie à Châtellerault. .
Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Manu, tu descends faire du canoë
L’événement Manu, tu descends faire du canoë Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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