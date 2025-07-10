Manu, tu descends faire du canoë Canal de La Manu Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Manu, tu descends faire du canoë

Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Que vous soyez curieux, à la recherche d’une sortie ludique ou simplement désireux de passer un bon moment en plein air, cette activité est faite pour vous.

Réservez votre créneau et vivez une aventure inoubliable sur la Vienne !

Activité familiale guidée de découverte de la Vienne en canoë, durant laquelle seront racontées des anecdotes sur la Manu, le barrage hydroélectrique et la batellerie à Châtellerault. .

Canal de La Manu Allée du Jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Manu, tu descends faire du canoë

L’événement Manu, tu descends faire du canoë Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne