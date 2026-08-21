« Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs », Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel, Montbéliard

Informations pratiques

« Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs » 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Derniers jours pour découvrir l’exposition !

Cafetières, boites à musique, papiers peints… Les motifs végétaux envahissent nos objets du quotidien et s’exposent au musée Beurnier-Rossel.

Accrochage pêle-mêle, cette présentation esthétisante confronte les collections d’arts décoratifs issues des fleurons industriels du Pays de Montbéliard et de la région, en mettant fleurs et rinceaux à l’honneur. Partons de la fleur observée dans son milieu, examinons son adaptation en modèles manufacturés et renouvelons notre regard sur de nombreuses techniques de production d’objets multiples du début du XXe siècle. Autant d’occasions de regarder comment les fleurs se sont invitées dans les intérieurs montbéliardais entre 1900 et 1950 !

En visite libre ou visite commentée adultes, par Sylvie Biron, responsable des publics

Samedi à 14h et dimanche à 11h

Durée : 1h

Musée d’Art et d’Histoire – hôtel Beurnier-Rossel 8 place Saint-Marc 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 99 23 61 http://www.montbeliard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] L’hôtel Beurnier-Rossel est un hôtel particulier du XVIIIe siècle de Montbéliard dans le Doubs, en Franche-Comté. Depuis 1995, il héberge le musée Beurnier-Rossel d’art, d’histoire et des traditions de la principauté de Montbéliard du XVIIIe au XIXe siècles, labellisé Musée de France.

Transformé en musée Beurnier-Rossel, l’hôtel particulier abrite sur trois étages toute une collection de meubles, d’objets et de gravures représentant l’histoire populaire et religieuse protestante du comté de Montbéliard / principauté de Montbéliard. Allant des plus beaux meubles marquetés signés Couleru aux meubles propres au style Montbéliard, en passant par les objets de la liturgie ou de la vie populaire (costumes, images, jouets, etc.). Une suite de salons reflète la vie chez des bourgeois du XVIIIe siècle (portraits de famille, mobilier). Il renferme également un poêle de chauffage en céramique qui est classé au titre objet des Monuments historiques depuis le 15 février 1988.

Non accessible au public à handicap moteur. Aucune médiation spécifique n’est proposée pendant ces deux journées de forte affluence. Gare de Montbéliard à 5 min à pied, accès bus et voiture.

Derniers jours pour découvrir l’exposition !

© Ville de Montbéliard