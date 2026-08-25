MAPPING ARCHITECTURAL AU MUSEE DU CHATEAU Place Juhel Mayenne
vendredi 11 septembre 2026 · Place Juhel · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
MAPPING ARCHITECTURAL AU MUSEE DU CHATEAU
Place Juhel Musée du château Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:15:00
fin : 2026-09-12 23:45:00
Date(s) :
2026-09-11
La façade du château s’animera toutes les 30 minutes 21h15, 21h45, 22h15, 22h45, 23h15 et 23h45
À la tombée de la nuit, les murs et remparts du château s’animent grâce à un mapping vidéo. Cette projection monumentale retrace l’histoire des jeux de règles, des premières pratiques ludiques de l’Antiquité jusqu’aux jeux vidéo contemporains.
Créée sur mesure pour épouser avec élégance l’architecture du site, cette œuvre immersive est signée par Lumen Créations, un acteur majeur des projections monumentales, reconnu pour ses installations digitales et ses spectacles vivants.
Dans la haute cour du château / De 21h à minuit / En continu / Gratuit
La façade du château s’animera toutes les 30 min. 21h15, 21h45, 22h15, 22h45, 23h15 et 23h45 .
Place Juhel Musée du château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
The castle’s facade will come to life every 30 minutes: 9:15 p.m., 9:45 p.m., 10:15 p.m., 10:45 p.m., 11:15 p.m., and 11:45 p.m.
L’événement MAPPING ARCHITECTURAL AU MUSEE DU CHATEAU Mayenne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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