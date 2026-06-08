Mapping Les lueurs du donjon Square Lévêque Domfront en Poiraie
Mapping Les lueurs du donjon Square Lévêque Domfront en Poiraie mardi 14 juillet 2026.
Domfront en Poiraie
Mapping Les lueurs du donjon
Square Lévêque Domfront Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15
Le livre ouvert formé par le donjon du château de Domfront accueille un spectacle son et lumière féérique qui enchantera petits et grands.
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et plongez au cœur de la cité médiévale et des grands personnages qui ont marqué son histoire.
> Tous les vendredis et samedis, à la tombée de la nuit, du 13 juillet et le 15 août.
gratuit, en libre accès .
Square Lévêque Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60
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English : Mapping Les lueurs du donjon
L’événement Mapping Les lueurs du donjon Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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