Maquette monumentale de Montpellier aux Échelles de la ville, Échelles de la ville, Montpellier

Informations pratiques

Maquette monumentale de Montpellier aux Échelles de la ville Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Échelles de la ville Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La ville en miniature s’offre à vous !

Repérez les monuments emblématiques de Montpellier, comme l’Opéra, l’arc de triomphe ou le Triangle, mais aussi votre quartier, votre école, votre lieu de travail ou votre habitation.

Un moment ludique à partager en famille ou entre amis pour redécouvrir Montpellier sous un angle inédit.

Échelles de la ville Place Paul Bec 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Inauguré en 1989, le bâtiment des Échelles de la Ville est une réalisation de l’architecte Ricardo Bofill. Avec ses six étages, il franchit le fort dénivelé qui séparait jusqu’alors le centre historique du nouveau quartier d’Antigone. Inspiré, dans sa composition, des temples mésopotamiens, l’édifice a été conçu comme un vaste balcon ouvert sur ce nouveau quartier. Ses façades en béton armé, dont la teinte évoque la pierre régionale, participent à son intégration dans le paysage urbain montpelliérain.

La ville en miniature s’offre à vous ! Repérez l’Opéra, l’arc de triomphe, le Triangle… mais aussi votre bureau, votre école, votre logement… Un moment ludique à partager en famille ou entre pour…

© Montpellier Méditerranée Métropole | Morgane Visière