MARASME, Théâtre 13 / Bibliothèque, Paris

MARASME 22 septembre – 9 octobre Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Après avoir fait danser la France au rythme de la danse de la chenille avec KERMESSE, le collectif La Cabale vous propose enfin un peu de repos dans une époque harassante. Bienvenue au Musée d’art contemporain, derniers refuges pour cerveaux épuisés.

L’exposition propose de s’enforester. Ici, on se tait et on écoute les OISEAUX. Six minutes de leurs chants suffisent à faire baisser notre taux de cortisol ; pas de bol, notre temps d’attention vient de descendre sous les neuf secondes…

Nos conversations virent aux champs de bataille, la guerre est redevenue à la mode, on regarde plus souvent nos téléphones que nos conjoints et tout le monde est devenu TDAH.

Avec le même goût pour l’excès, pour l’exultation des comédien·nes et pour une forme d’idiotie assumée, le collectif La Cabale signe une comédie absurde et corrosive sur une humanité incapable de s’arrêter, et sur cette tentative dérisoire, presque ridicule, presque héroïque : faire silence.

Juste assez longtemps pour écouter les oiseaux.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret, Paris 13 Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France

LA CABALE – Charles Mathorez – Marine Barbarit