MARASME THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MARASME

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-18 21:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Après avoir fait danser la France au rythme de la danse de la chenille avec Kermesse, le collectif La Cabale vous propose enfin un peu de repos dans une époque harassante. Bienvenue au Musée d’art contemporain, derniers refuges pour cerveaux épuisés.

L’exposition propose de s’enforester. Ici, on se tait et on écoute les OISEAUX. Six minutes de leurs chants suffisent à faire baisser notre taux de cortisol ; pas de bol, notre temps d’attention vient de descendre sous les neuf secondes…

Nos conversations virent aux champs de bataille, la guerre est redevenue à la mode et tout le monde a un TDAH.

Le collectif La Cabale signe une comédie absurde et corrosive sur une humanité incapable de s’arrêter, et sur cette tentative dérisoire, presque ridicule, presque héroïque faire silence.

Juste assez longtemps pour écouter les oiseaux. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

After getting all of France dancing to the snail dance with Kermesse, the La Cabale collective is finally offering you a little respite in these exhausting times. Welcome to the Museum of Contemporary Art, the last refuge for weary minds.

L’événement MARASME Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE