Marathon de Chablis Secteur du Pâtis Chablis

Marathon de Chablis

Chablis, Yonne

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

2026-10-24

Organisé en parallèle de la Fête des Vins de Chablis, cet événement à la fois sportif et festif aura à cœur de vous faire découvrir ce vignoble renommé de l’Yonne, situé à moins de 2 h de Paris. L’événement se veut ouvert à tous. Pour les coureurs, 3 distances seront proposées : un Marathon, un Semi-Marathon et une Course 14 km. Si vous préférez prendre votre temps, deux randonnées sont au programme. Enfin, les plus petits seront mis à l’honneur sur les courses enfants. .

89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

