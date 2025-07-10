Marathon de Cheverny Cheverny
Marathon de Cheverny Cheverny samedi 25 avril 2026.
Cheverny Loir-et-Cher
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-25
Marathon, marathon-duo, semi-marathon et randonnée pédestre le dimanche.
Après un départ devant le château de Cheverny, le parcours commence par une petite boucle puis longe le golf de Cheverny, puis une alternance forêt et campagne. Au 22ème km, les marathoniens entrent dans le parc du château par une allée bordée de cèdres. Traversée du parc, second passage à proximité du château et départ pour une 2ème grande boucle. 45 .
Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
English : Marathon of Cheverny
10 km on Saturday. Marathon, marathon-duo, half marathon and hiking on Sunday.
German : Marathon de Cheverny
10 km am Samstag. Marathon, Marathon-Duo, Halbmarathon und Wandern am Sonntag.
Italiano :
10 km il sabato. Maratona, maratona-duo, mezza maratona ed escursioni la domenica.
Espanol :
10 km el sábado. Maratón, maratón-dúo, media maratón y senderismo el domingo.
