Cheverny

Spectacle équestre Rencontre entre l’homme et le cheval

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Au Château de Cheverny, un spectacle équestre inédit invite à découvrir la relation entre l’homme et le cheval. Dans un espace habituellement fermé au public, cavaliers et montures évoluent en harmonie pour un moment sensible et accessible à tous.

Au cœur du Château de Cheverny, ce spectacle équestre inédit propose une immersion poétique dans la relation entre l’homme et le cheval. Dans un espace spécialement aménagé et ouvert exceptionnellement au public, cavaliers et chevaux évoluent avec fluidité, mêlant dressage et expression artistique. Pensé comme une rencontre sensible, ce moment met en lumière la complicité entre les partenaires, dans une atmosphère à la fois apaisante et expressive. Accessible à tous, ce rendez-vous s’inscrit dans une démarche plus large associant nature, création contemporaine et patrimoine. Une parenthèse originale à vivre lors d’une visite du domaine, au fil d’une expérience à la fois intime et inspirante. 5 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

At the Château de Cheverny, a unique equestrian show invites you to discover the relationship between man and horse. In a space usually closed to the public, riders and mounts evolve in harmony for a sensitive moment accessible to all.

L’événement Spectacle équestre Rencontre entre l’homme et le cheval Cheverny a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT41