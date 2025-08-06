Marathon de la Loire Saumur

Marathon de la Loire

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Dans un environnement incomparable, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Marathon de la Loire vous accueille, pour sa 8ème édition, le 10 mai 2026.

Implanté au cœur d’une région acquise à la cause de la pratique de la course à pied en compétition, le Marathon de la Loire vous invite à vivre une expérience unique au cœur du saumurois.

3 épreuves vous sont proposées dans une ambiance unique

> 42,195km Marathon individuel

Marathon le plus roulant de France, le parcours évolue dans un environnement incomparable, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour défier le chrono, les 6 000 participants attendus s’engageront sur un parcours touristique à typologie bord de Loire.

> 21,100km Semi-Marathon

Près de 4 500 coureurs sont attendus pour cette édition du semi-marathon. Coureur encore un peu novice ou vrai adepte du bitume, le Semi-Marathon est la distance idéale. 21,100 km pour vivre une expérience unique et riche en émotions. Seul, en famille ou entre amis, le Semi-Marathon est une réelle épreuve sportive qui éveille satisfaction et goût du challenge.

> 12km 17km Le Combiné Canoë (12km course à pied en duo 17km)

Une épreuve unique dans un paysage exceptionnel ! Avec la Loire comme principal terrain de jeu, le duo descendra 12 km sur le plus grand fleuve royal en canoë et terminera par 17 km de course à pied.

Entre Loire, anciens villages mariniers et troglodytes, élancez-vous à la découverte d’un panorama et d’un patrimoine d’exception ! Franchissez l’excellence et rejoignez le peloton !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 10 mai 2026. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 60 59 00 contact@marathon-loire.fr

English :

In an incomparable UNESCO World Heritage site, the Loire Marathon welcomes you for its 8th edition on May 10, 2026.

German :

In einer unvergleichlichen Umgebung, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, empfängt Sie der Loire-Marathon am 10. Mai 2026 zu seiner 8.

Italiano :

In un contesto incomparabile, classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Maratona della Loira vi accoglie per la sua 8a edizione il 10 maggio 2026.

Espanol :

En un marco incomparable, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Maratón del Loira le da la bienvenida en su 8ª edición, el 10 de mayo de 2026.

L’événement Marathon de la Loire Saumur a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME