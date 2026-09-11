Marathon du dessin, Frac Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Marathon du dessin 19 et 20 septembre Frac Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Celina Eceiza invite adultes et enfants à participer à son marathon du dessin et contribuer à son exposition.

Venez dessiner directement sur les murs de l’exposition et sur de grandes surfaces de papier partout dans le bâtiment.

De nombreuses consignes ouvertes seront proposées : « Un dessin réalisé les yeux à moitié fermés », « Un dessin qui est une chanson », « Un dessin désordonné »…

Le but de ce marathon est de vous échauffer les mains et l’imagination !

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne +33299373793 http://www.fracbretagne.fr [{« link »: « https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-celina-eceiza/ »}] Depuis 1981, le Frac Bretagne compose une collection publique d’art contemporain (aujourd’hui riche de près de 6 000 œuvres), la diffuse sur l’ensemble du territoire breton et favorise la rencontre de toutes et tous avec la création. Ses actions se déploient à travers de nombreux projets (ateliers, résidences, expositions participatives,…) menés dans les secteurs scolaires, de la santé, du handicap ou du champ social en région Bretagne. Le Frac est également un lieu d’exposition, de vie et d’expression artistique ancré dans le quartier de Beauregard à Rennes. Le Frac Bretagne constitue ainsi un opérateur de service public engagé pour une transition sociale et écologique de la Culture. Réseau Star : Bus C4 et 14 arrêt Cucillé-Frac, métro a station Pontchaillou (15 min de marche) Accessible à vélo

Celina Eceiza invite adultes et enfants à participer à son marathon du dessin

© Estelle Chaigne