Marathon lecture, Médiathèque de Cluses, Cluses

Informations pratiques

Marathon lecture Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Marathon lecture

Relayons-nous de 10h à 12h, pour que les mots résonnent !

Alors, avis aux lecteurs (et aux auditeurs), nous vous attendons nombreux !

Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr

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