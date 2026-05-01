Cloyes-les-Trois-Rivières

Marathons Associatifs

Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Elie Gilbert et les amis en mouvements de Oucques vous proposent 4 marathons associatifs dont l’un se déroulant à Cloyes les Trois Rivières. Accompagnez les que ce soit à pied, en vélo ou en courant pour 1,5,10,20 ou 42 kilomètres !

Les dons seront reversés aux associations l’Uniloé et Le sourire de Capucine.

Plus de renseignements par téléphone auprès de Elie Gilbert. .

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 56 47 79

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English :

Elie Gilbert and les amis en mouvements de Oucques are offering 4 marathons, one of which will take place in Cloyes les Trois Rivières. Join them on foot, bike or run for 1,5,10,20 or 42 kilometers!

L’événement Marathons Associatifs Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN