Marathons Associatifs Cloyes-les-Trois-Rivières
Marathons Associatifs Cloyes-les-Trois-Rivières jeudi 21 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Marathons Associatifs
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Elie Gilbert et les amis en mouvements de Oucques vous proposent 4 marathons associatifs dont l’un se déroulant à Cloyes les Trois Rivières. Accompagnez les que ce soit à pied, en vélo ou en courant pour 1,5,10,20 ou 42 kilomètres !
Les dons seront reversés aux associations l’Uniloé et Le sourire de Capucine.
Plus de renseignements par téléphone auprès de Elie Gilbert. .
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 70 56 47 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elie Gilbert and les amis en mouvements de Oucques are offering 4 marathons, one of which will take place in Cloyes les Trois Rivières. Join them on foot, bike or run for 1,5,10,20 or 42 kilometers!
L’événement Marathons Associatifs Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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