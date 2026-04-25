Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-Grenier et Auto-Puces

Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vide-Grenier et Auto-Puces

L’association Fêtes et Loisirs Le Mée organise un vide-grenier.

Restauration, buvette, commerçants et exposition de véhicules anciens toute la journée. .

Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Garage Sale and Flea Market

L’événement Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN