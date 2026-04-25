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Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Bourg le Mée

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-Grenier et Auto-Puces

Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Vide-Grenier et Auto-Puces
L’association Fêtes et Loisirs Le Mée organise un vide-grenier.
Restauration, buvette, commerçants et exposition de véhicules anciens toute la journée.   .

Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Garage Sale and Flea Market

L’événement Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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