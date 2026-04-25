Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 24 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-Grenier et Auto-Puces
Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide-Grenier et Auto-Puces
L’association Fêtes et Loisirs Le Mée organise un vide-grenier.
Restauration, buvette, commerçants et exposition de véhicules anciens toute la journée. .
Bourg le Mée Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Garage Sale and Flea Market
L’événement Vide-Grenier et Auto-Puces Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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