Cloyes-les-Trois-Rivières

Théâtre Le coeur n’a pas d’âge !!!

EPHAD Résidence Du Bois De La Roche Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:30:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Venez assister à la pièce de théâtre Le coeur n’a pas d’âge !!! avec et par les comédiens et comédiennes résidents et résidentes de l’établissement de l’EPHAP. Une animation réalisée par l’Association Rencontr’Arts et Itchigo-Itchié.

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EPHAD Résidence Du Bois De La Roche Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 51 11 maison.retraite.cloyes@wanadoo.fr

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English :

Come and see the play Le coeur n’a pas d’âge!!! (The heart has no age!!) with and by the actors and actresses who are residents of the EPHAP establishment. An event produced by the Association Rencontr’Arts and Itchigo-Itchié.

L’événement Théâtre Le coeur n’a pas d’âge !!! Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND CHATEAUDUN