Marbled Eye • Stay In Nothing SUPERSONIC Paris

MARBLED EYE (22h00)

(Punk rock – Oakland, US)

Cinq ans, c’est long. Tant de choses peuvent arriver : des amis déménagent, des enfants naissent, des membres de la famille disparaissent. Dans le monde punk, cela peut sembler une éternité ; certaines formations ont vu le jour et ont disparu pendant cette période. Mais pour d’autres, c’est une question de patience. Telles des cigales attendant de sortir de terre, attendant le moment opportun, Marbled Eye est de retour avec un deuxième album qui vaut bien cette attente de cinq ans. Read The Air est tout ce qu’un album post-punk devrait être : incisif, imaginatif et dynamique, mêlant la créativité des écoles d’art, l’arrogance du rock garage et la force primitive du hardcore, comme les éclats entremêlés d’une vitre fraîchement brisée.

Dans le morceau « Spring Exit », le groupe propose une sorte de déclaration d’intention : « du temps perdu et une jeunesse gâchée / et nous sommes au bord du gouffre ». Ce n’est pas exactement un cri de ralliement, mais Marbled Eye fait preuve d’une étrange détermination, d’un désir de regarder l’oubli en face sans pour autant y céder. Il n’y a pas de trajectoire humaine parfaite, il n’y a que la vie et tous ses hauts et ses bas, les complications et les frustrations, et la patience nécessaire pour les surmonter. « Il est clair que c’est un euphémisme de dire que du temps s’est écoulé depuis notre dernier album », admet Lucero. « Cela a pris du temps, mais je préfère la qualité à la quantité de toute façon. »

https://marbledeye.bandcamp.com/music

https://youtu.be/K5dzwCSzbU0?si=smtXLX2SP5mXx57w

STAY IN NOTHING (21h00)

(Shoegaze – Londres, UK)

Stay in Nothing est un trio qui produit des sons nostalgiques et mélancoliques. Le groupe fusionne deux univers en un seul, passant d’un rêve mélancolique mais mélodique à un mur de bruit intense.

Les 3 influences : Failure, Cloakroom, Slowdive

https://open.spotify.com/artist/5Fl8ahmRakSPT20I7RhxHy…

https://youtube.com/@stayinnothing9117?si=TLp2eMebf_laRFEP

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 17 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… The Gun Club, Bodega & Preoccupations.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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