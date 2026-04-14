MARC EUVRIE – Solo Piano et Violoncelle, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

MARC EUVRIE – Solo Piano et Violoncelle Dimanche 26 avril, 17h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Il offre une expérience musicale immersive et unique, mélangeant des atmosphères introspectives, des émotions profondes et une maîtrise de divers instruments (piano, violoncelle, guitare et MAO).