Marcel entre en scène! l’Espace VO Montauban
mardi 20 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Marcel entre en scène!
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Jeune Public pour les 6/12 ans
Spectacle de magie pour enfant interactif qui amusera petits et grands
.
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marcel takes the stage!
For young audiences (ages 6–12)
An interactive magic show for children that will entertain young and old alike.
L’événement Marcel entre en scène! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Projet artistique participatif, CIAP – Ancien collège, Montauban 18 septembre 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban 19 septembre 2026
- Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban 19 septembre 2026