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AGENDA · Montauban

Marcel entre en scène! l’Espace VO Montauban

mardi 20 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
8 8 10

Montauban

Marcel entre en scène!

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Jeune Public pour les 6/12 ans

Spectacle de magie pour enfant interactif qui amusera petits et grands
  .

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : Marcel takes the stage!

For young audiences (ages 6–12)

An interactive magic show for children that will entertain young and old alike.

L’événement Marcel entre en scène! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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