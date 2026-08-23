Marcel entre en scène! l’Espace VO Montauban

Informations pratiques

Montauban

Marcel entre en scène!

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Jeune Public pour les 6/12 ans



Spectacle de magie pour enfant interactif qui amusera petits et grands

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : Marcel takes the stage!

For young audiences (ages 6–12)



An interactive magic show for children that will entertain young and old alike.

L’événement Marcel entre en scène! Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban