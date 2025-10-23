Argentat-sur-Dordogne

Marché à Argentat

Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 07:00:00

fin : 2026-07-09 13:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

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Place Joseph Faure Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91

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English : Marché à Argentat

L’événement Marché à Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme