Marché à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé
Marché à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé mercredi 3 janvier 2024.
Bagnac-sur-Célé
Marché à Bagnac-sur-Célé
Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-01-03 08:00:00
fin : 2025-11-26 12:00:00
Date(s) :
2024-01-03 2024-01-10 2024-01-17 2024-01-24 2024-01-31 2024-02-07 2024-02-14 2024-02-21 2024-02-28 2024-03-06 2024-03-13 2024-03-20 2024-03-27 2024-04-03 2024-04-10 2024-04-17 2024-04-24 2024-05-01 2024-05-08 2024-05-15
Marché hebdomadaire qui se tient sur la place du foirail tous les Mercredis
Marché hebdomadaire qui se tient sur la place du foirail tous les Mercredis. Sont présents, Charcutier, fromager, boucher, volailler, poissonnier, boulanger, marchands-primeurs, plats cuisinés, vêtements, chaussures etc…
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Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 90 29
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English :
Weekly market held on the foirail square every Wednesday
L’événement Marché à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac
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