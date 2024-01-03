Bagnac-sur-Célé

Marché à Bagnac-sur-Célé

Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-01-03 08:00:00

fin : 2025-11-26 12:00:00

Date(s) :

2024-01-03 2024-01-10 2024-01-17 2024-01-24 2024-01-31 2024-02-07 2024-02-14 2024-02-21 2024-02-28 2024-03-06 2024-03-13 2024-03-20 2024-03-27 2024-04-03 2024-04-10 2024-04-17 2024-04-24 2024-05-01 2024-05-08 2024-05-15

Marché hebdomadaire qui se tient sur la place du foirail tous les Mercredis

Marché hebdomadaire qui se tient sur la place du foirail tous les Mercredis. Sont présents, Charcutier, fromager, boucher, volailler, poissonnier, boulanger, marchands-primeurs, plats cuisinés, vêtements, chaussures etc…

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Salle des Fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 5 65 34 90 29

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English :

Weekly market held on the foirail square every Wednesday

L’événement Marché à Bagnac-sur-Célé Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Figeac