Marché à Beauregard

Beauregard Lot

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2026-01-13 19:00:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10

Tous les mardi à partir de 16h, vous pouvez venir au marché de Beauregard viande, fruits, légumes, fromages…

Entre 6 et 12 exposants.

Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 93

English :

Every Tuesday from 4pm, you can come to the Beauregard market meat, fruits, vegetables, cheeses…

Between 6 and 12 exhibitors.

German :

Jeden Dienstag ab 16 Uhr können Sie auf den Markt von Beauregard kommen: Fleisch, Obst, Gemüse, Käse…

Zwischen 6 und 12 Aussteller.

Italiano :

Ogni martedì, a partire dalle 16.00, potete venire al mercato di Beauregard: carne, frutta, verdura, formaggi…

Tra 6 e 12 espositori.

Espanol :

Todos los martes, a partir de las 16:00 horas, podrá acudir al mercado de Beauregard: carne, fruta, verdura, queso…

Entre 6 y 12 expositores.

