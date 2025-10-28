Marché à Beauregard Beauregard
Marché à Beauregard Beauregard mardi 28 octobre 2025.
Marché à Beauregard
Beauregard Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 16:00:00
fin : 2026-01-13 19:00:00
Date(s) :
2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10
Tous les mardi à partir de 16h, vous pouvez venir au marché de Beauregard viande, fruits, légumes, fromages…
Entre 6 et 12 exposants.
Tous les mardi à partir de 16h, vous pouvez venir au marché de Beauregard viande, fruits, légumes, fromages…
Entre 6 et 12 exposants. .
Beauregard 46260 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 93
English :
Every Tuesday from 4pm, you can come to the Beauregard market meat, fruits, vegetables, cheeses…
Between 6 and 12 exhibitors.
German :
Jeden Dienstag ab 16 Uhr können Sie auf den Markt von Beauregard kommen: Fleisch, Obst, Gemüse, Käse…
Zwischen 6 und 12 Aussteller.
Italiano :
Ogni martedì, a partire dalle 16.00, potete venire al mercato di Beauregard: carne, frutta, verdura, formaggi…
Tra 6 e 12 espositori.
Espanol :
Todos los martes, a partir de las 16:00 horas, podrá acudir al mercado de Beauregard: carne, fruta, verdura, queso…
Entre 6 y 12 expositores.
L’événement Marché à Beauregard Beauregard a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Cahors Vallée du Lot