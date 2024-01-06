Figeac

Marché à Figeac

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-01-06 08:00:00

fin : 2026-04-04 12:30:00

Date(s) :

2024-01-06 2024-01-13 2024-01-20 2024-01-27 2024-02-03 2024-02-10 2024-02-17 2024-02-24 2024-03-02 2024-03-09 2024-03-16 2024-03-23 2024-03-30 2024-04-06 2024-04-13 2024-04-20 2024-04-27 2024-05-04 2024-05-11 2024-05-18

Le samedi matin Figeac s'éveille et c'est un marché tout en couleur qui fait vibrer la ville

Le samedi matin Figeac s'éveille et c'est un marché tout en couleur qui fait vibrer la ville. Alors, le riche patrimoine Figeacois devient tangible, les marchands d'épices, les nobles et les paysans semblent ressurgir du passé, témoins de l'incroyable histoire de la ville. Un marché ordinaire dans un lieu teinté de mystère…

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Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 07 69

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English :

On Saturday mornings, Figeac wakes up to a colorful market that brings the city to life

L’événement Marché à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-28 par ADT46