Marché à la ferme de la Reversaie Romagne
Marché à la ferme de la Reversaie Romagne jeudi 1 janvier 2026.
Romagne
Marché à la ferme de la Reversaie
Ferme de la Reversaie Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 17:30:00
fin : 2026-06-30 19:30:00
Date(s) :
2026-01-01 2026-09-01
Vous y trouverez du fromage de chèvre et de vache, du Pineau des Charentes, des légumes, du pain, du miel, des volailles, des cosmétiques naturels et bien d’autres encore. .
Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02 marchealaferme.lareversaie@orange.fr
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English : Marché à la ferme de la Reversaie
L’événement Marché à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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