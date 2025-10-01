Luzech

Marché à Luzech

Avenue Uxellodunum Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 08:00:00

fin : 2025-10-29 13:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11

Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal.

15 exposants l’hiver, 35 exposants l’été.

Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal.

15 exposants l’hiver, 35 exposants l’été. .

Avenue Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Weekly market held on avenue Uxellodunum and place du canal.

15 stallholders in winter, 35 stallholders in summer.

L’événement Marché à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-05-28 par Lot Tourisme