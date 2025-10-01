Marché à Luzech Luzech
Marché à Luzech Luzech mercredi 1 octobre 2025.
Luzech
Marché à Luzech
Avenue Uxellodunum Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 08:00:00
fin : 2025-10-29 13:00:00
Date(s) :
2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11
Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal.
15 exposants l’hiver, 35 exposants l’été.
Marché hebdomadaire se tenant avenue Uxellodunum et place du canal.
15 exposants l’hiver, 35 exposants l’été. .
Avenue Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 32
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English :
Weekly market held on avenue Uxellodunum and place du canal.
15 stallholders in winter, 35 stallholders in summer.
L’événement Marché à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-05-28 par Lot Tourisme
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