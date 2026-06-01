Vide-greniers et troc de plantes à Luzech Luzech
Vide-greniers et troc de plantes à Luzech Luzech dimanche 14 juin 2026.
Luzech
Vide-greniers et troc de plantes à Luzech
Avenue d’Uxellodunum Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le dimanche 14 juin, de 9h à 17h l'espace de vie sociale de Luzech organise un vide-grenier et troc de plantes à l'occasion du festival juin et jardin.
A cette occasion sera ouvert notre tout récent jardin paysage le jardin Trescols, et l'histoire jardin archéologique de l'oppidum.
Des animations seront présentes tout au long de la journée.
Le dimanche 14 juin, de 9h à 17h l'espace de vie sociale de Luzech organise un vide-grenier et troc de plantes à l'occasion du festival juin et jardin.
A cette occasion sera ouvert notre tout récent jardin paysage le jardin Trescols, et l'histoire jardin archéologique de l'oppidum.
Des animations seront présentes tout au long de la journée.
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Avenue d’Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 85 78 54 02
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English :
On Sunday, June 14, from 9 a.m. to 5 p.m. l'espace de vie sociale de Luzech is organizing a garage sale and plant swap on the occasion of the June and Garden festival.
On this occasion will be opened our very recent landscape garden the Trescols garden, and the historic archaeological garden of the oppidum.
Entertainment will be present throughout the day.
L’événement Vide-greniers et troc de plantes à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CVL Vignoble
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