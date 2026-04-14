Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 26 avril 2026.
Marche active Dimanche 26 avril, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,3 km – Dénivelé : 83 m
Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2614645-servon–r-13-grattepeaux-college-gx-brassens-/ »}]
Grattepeau collège Georges Brassens
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