Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 26 avril, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,3 km – Dénivelé : 83 m

Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2614645-servon–r-13-grattepeaux-college-gx-brassens-/ »}]

Grattepeau collège Georges Brassens