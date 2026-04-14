Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon jeudi 23 avril 2026.
Rando 1/2 journée Jeudi 23 avril, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T13:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T13:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking Place de l’Eglise à Bombon
Distance : 15,6 km – Dénivelé : 109 m
Responsables: J.Jacques 06 22 46 00 99 / Jean Marc 06 60 36 24 56
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3023168-bombon–j-53–bombon-par-monts-et-par-vaux-auxdela-du-fief-/ »}]
Bombon par monts et par vaux au-delà du fief
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