Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Rando 1/2 journée Jeudi 23 avril, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T13:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T13:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking Place de l’Eglise à Bombon

Distance : 15,6 km – Dénivelé : 109 m

Responsables: J.Jacques 06 22 46 00 99 / Jean Marc 06 60 36 24 56

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3023168-bombon–j-53–bombon-par-monts-et-par-vaux-auxdela-du-fief-/ »}]

Bombon par monts et par vaux au-delà du fief