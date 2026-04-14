Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 27 avril 2026.
Rando douce Lundi 27 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking Mairie de Servon
6,9 km – Dénivelé : 81 m
Responsables : Jean Luc 06 98 48 02 23
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2685068-servon–l-27-x-7×8-km–chemin-des-vignesx-marolles/ »}]
Chemin des vignes , Marolles
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