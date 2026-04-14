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Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 27 avril 2026.

Lieu : Le Millepattes

Adresse : 15 rue de la Poste - 77170 Servon

Ville : 77170 Servon

Département : France métropolitaine

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Rando douce Lundi 27 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Mairie de Servon
6,9 km – Dénivelé : 81 m
Responsables : Jean Luc 06 98 48 02 23

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2685068-servon–l-27-x-7×8-km–chemin-des-vignesx-marolles/ »}]
Chemin des vignes , Marolles

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