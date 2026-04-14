Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce Lundi 27 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Mairie de Servon

6,9 km – Dénivelé : 81 m

Responsables : Jean Luc 06 98 48 02 23

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2685068-servon–l-27-x-7×8-km–chemin-des-vignesx-marolles/ »}]

Chemin des vignes , Marolles