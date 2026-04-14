Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce Lundi 20 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Rue du Réveillon à Villecresnes près du Réveillon

6,7 km – Dénivelé : 85 m

Responsables : Jean Marc 06 60 36 24 56

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2567426-villecresnes–l-20–boucle-golf-villecresnes-et-ancienne-voie-de-chemin-de-fer/ »}]

Boucle golf, Villecresnes, ancienne voie de chemin de fer