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Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 20 avril 2026.

Lieu : Le Millepattes

Adresse : 15 rue de la Poste - 77170 Servon

Ville : 77170 Servon

Département : France métropolitaine

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Rando douce Lundi 20 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Rue du Réveillon à Villecresnes près du Réveillon
6,7 km – Dénivelé : 85 m
Responsables : Jean Marc 06 60 36 24 56

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2567426-villecresnes–l-20–boucle-golf-villecresnes-et-ancienne-voie-de-chemin-de-fer/ »}]
Boucle golf, Villecresnes, ancienne voie de chemin de fer

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