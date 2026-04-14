Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 20 avril 2026.
Rando douce Lundi 20 avril, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T13:30:00+02:00 – 2026-04-20T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking Rue du Réveillon à Villecresnes près du Réveillon
6,7 km – Dénivelé : 85 m
Responsables : Jean Marc 06 60 36 24 56
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2567426-villecresnes–l-20–boucle-golf-villecresnes-et-ancienne-voie-de-chemin-de-fer/ »}]
Boucle golf, Villecresnes, ancienne voie de chemin de fer
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