Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 3 mai, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,9 km – Dénivelé : 56 m

Responsable : Jean Luc 06 98 48 02 23

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2634730-servon–r-18-8-km-parc-fx-mitterrand-aller-et-retour-ch-des-roses/ »}]

parc f. Mitterand aller et retour ch des roses