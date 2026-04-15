Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 3 mai 2026.
Marche active Dimanche 3 mai, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,9 km – Dénivelé : 56 m
Responsable : Jean Luc 06 98 48 02 23
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2634730-servon–r-18-8-km-parc-fx-mitterrand-aller-et-retour-ch-des-roses/ »}]
parc f. Mitterand aller et retour ch des roses
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