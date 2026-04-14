Rando journée, Le Millepattes, Servon
Rando journée, Le Millepattes, Servon mardi 21 avril 2026.
Rando journée Mardi 21 avril, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking de la gare Rue du Chêne au Roi à Trilport
Distance : 20 km – Dénivelé : 205 m
Responsables : J.Jacques 06 22 46 00 99 / Guenièvre 06 82 29 46 77
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2996060-trilport–jc-40-le-canal-de-lxourcq-et-la-foret-de-monceaux/ »}]
le canal de l’Ourcq et la forêt de Monceaux
À voir aussi à Servon (France métropolitaine)
- Marche active, Le Millepattes, Servon 19 avril 2026
- Rando douce, Le Millepattes, Servon 20 avril 2026
- Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon 23 avril 2026
- Marche active, Le Millepattes, Servon 26 avril 2026
- Rando douce, Le Millepattes, Servon 27 avril 2026