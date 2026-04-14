Rando journée, Le Millepattes, Servon

Rando journée Mardi 21 avril, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T08:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking de la gare Rue du Chêne au Roi à Trilport

Distance : 20 km – Dénivelé : 205 m

Responsables : J.Jacques 06 22 46 00 99 / Guenièvre 06 82 29 46 77

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2996060-trilport–jc-40-le-canal-de-lxourcq-et-la-foret-de-monceaux/ »}]

le canal de l’Ourcq et la forêt de Monceaux