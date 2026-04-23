Marche amicale Bruyères
Marche amicale Bruyères dimanche 5 juillet 2026.
Bruyères
Marche amicale
Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Marche en forêt au départ du monument américain de Bruyères 5 et 10 km au profit du club de Fitness Loisirs de BruyèresTout public
3 .
Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 84 36 36 75
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English :
For%EAt Walk starting at the American Monument in Bruy%E8res: 5- and 10-km walks to benefit the Bruy%E8res Fitness and Leisure Club
L’événement Marche amicale Bruyères a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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