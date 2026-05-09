Marché artisanal & bien-être Limoges
Marché artisanal & bien-être Limoges dimanche 7 juin 2026.
Limoges
Marché artisanal & bien-être
Le Poudrier Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion du marché artisanal & bien-être, venez flâner, découvrir, rencontrer et vous ressourcer. De nombreuses activités vous seront proposées et des ateliers pour les enfants seront disponibles tout au long de la journée. .
Le Poudrier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 93 53 88
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English : Marché artisanal & bien-être
L’événement Marché artisanal & bien-être Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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