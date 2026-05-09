Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal & bien-être Limoges

Marché artisanal & bien-être Limoges

Marché artisanal & bien-être Limoges dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Le Poudrier

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Limoges

Marché artisanal & bien-être

Le Poudrier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

À l’occasion du marché artisanal & bien-être, venez flâner, découvrir, rencontrer et vous ressourcer. De nombreuses activités vous seront proposées et des ateliers pour les enfants seront disponibles tout au long de la journée.   .

Le Poudrier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 93 53 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché artisanal & bien-être

L’événement Marché artisanal & bien-être Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)