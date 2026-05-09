Limoges

Marché artisanal & bien-être

Le Poudrier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion du marché artisanal & bien-être, venez flâner, découvrir, rencontrer et vous ressourcer. De nombreuses activités vous seront proposées et des ateliers pour les enfants seront disponibles tout au long de la journée. .

Le Poudrier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 93 53 88

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English : Marché artisanal & bien-être

L’événement Marché artisanal & bien-être Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole