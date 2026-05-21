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Marché artisanal Lapalisse

Marché artisanal Lapalisse samedi 5 décembre 2026.

Adresse : Salle La Grenette

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 5 décembre 2026

Fin : dimanche 6 décembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lapalisse

Marché artisanal

Salle La Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 08:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Marché artisanal
Organisé par T.A.D
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Salle La Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31 

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English :

Craft market
Organized by T.A.D

L’événement Marché artisanal Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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