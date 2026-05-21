Lapalisse

Marché artisanal

Salle La Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 08:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Marché artisanal

Organisé par T.A.D

.

Salle La Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craft market

Organized by T.A.D

L’événement Marché artisanal Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du pays de Lapalisse