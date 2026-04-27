Le Monastier-sur-Gazeille

Marché artisanal

Centre historique du village Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-08-07

Marché artisanal organisé par les artisans de l’Arche.

.

Centre historique du village Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08 lesartisansdelarche@ik.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Craft market organized by L’Arche artisans.

L’événement Marché artisanal Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal