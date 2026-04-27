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Marché artisanal Le Monastier-sur-Gazeille

Marché artisanal Le Monastier-sur-Gazeille dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Centre historique du village

Ville : 43150 Le Monastier-sur-Gazeille

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Le Monastier-sur-Gazeille

Marché artisanal

Centre historique du village Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:30:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17 2026-08-07

Marché artisanal organisé par les artisans de l’Arche.
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Centre historique du village Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08  lesartisansdelarche@ik.me

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English :

Craft market organized by L’Arche artisans.

L’événement Marché artisanal Le Monastier-sur-Gazeille a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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