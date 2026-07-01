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AGENDA · Laon

Marché artisanal nocturne à Laon Laon

vendredi 10 juillet 2026 · Laon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
02000 Laon
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Laon

Marché artisanal nocturne à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :
2026-07-10

A 20 min du Center Parcs !
Venez déambuler en soirée sur le parvis de la cathédrale artisans passionnés, créations uniques et une ambiance conviviale vous y attendront !

RV de 17h à 21h !   .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 36 20 99 

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English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Marché artisanal nocturne à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Pays de Laon

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