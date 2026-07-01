AGENDA · Laon
Marché artisanal nocturne à Laon Laon
vendredi 10 juillet 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Marché artisanal nocturne à Laon
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
A 20 min du Center Parcs !
Venez déambuler en soirée sur le parvis de la cathédrale artisans passionnés, créations uniques et une ambiance conviviale vous y attendront !
RV de 17h à 21h ! .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 36 20 99
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English :
20 minutes from Center Parcs!
L’événement Marché artisanal nocturne à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Pays de Laon
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