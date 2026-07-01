Informations pratiques

Laon

Marché artisanal nocturne à Laon

Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

A 20 min du Center Parcs !

Venez déambuler en soirée sur le parvis de la cathédrale artisans passionnés, créations uniques et une ambiance conviviale vous y attendront !

RV de 17h à 21h ! .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 33 36 20 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Marché artisanal nocturne à Laon Laon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT du Pays de Laon