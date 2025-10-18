Marché aux Cucurbitacées 26ème édition Roussay Sèvremoine

Marché aux Cucurbitacées 26ème édition

Roussay Complexe sportif Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Découvrez cette fête haute en couleur, en animation et de saison au coeur de Roussay le Marché des Cucurbitacées

Le 27e Marché aux Cucurbitacées revient le 3e weekend d’octobre à Roussay (Sèvremoine), pour un week-end festif, gourmand et solidaire aux couleurs de l’automne ! Depuis plus d’un quart de siècle, cet événement unique rassemble petits et grands autour d’une ambiance conviviale et chaleureuse, tout en soutenant une cause essentielle l’amélioration du quotidien des 39 résidents en situation de handicap mental accueillis à la Ferme d’Activités des Mauges.

Au programme, un véritable festival des sens 164 variétés de courges potimarrons, butternuts, coloquintes, citrouilles géantes ou encore spécimens rares à admirer, déguster et emporter. Les gourmands se régaleront de soupes maison, fouées cuites au four à bois, frites, sandwichs et autres douceurs locales. Le marché fermier et artisanal mettra en valeur le savoir-faire des producteurs et créateurs du territoire, pour découvrir des produits authentiques et faits main.

Mais le Marché aux Cucurbitacées, c’est avant tout une fête citoyenne et solidaire portée par 300 bénévoles passionnés. Chaque visiteur, par sa présence et ses achats, participe activement à défendre la cause du handicap, à favoriser l’insertion sociale et à promouvoir le vivre-ensemble.

Alors, venez partager un moment unique où la convivialité, la gourmandise et la solidarité se mêlent pour offrir à tous une expérience inoubliable. Le temps d’un week-end, laissez-vous emporter par la magie de l’automne et la richesse des cucurbitacées un rendez-vous incontournable dans les Mauges et le Choletais ! .

Roussay Complexe sportif Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 58 77

English :

Discover this colourful, lively and seasonal festival in the heart of Roussay: the Cucurbitaceae Market

German :

Entdecken Sie dieses farbenfrohe, belebte und saisonale Fest im Herzen von Roussay: den Kürbismarkt

Italiano :

Scoprite questa festa colorata, vivace e stagionale nel cuore di Roussay: il Mercato delle Cucurbitacee

Espanol :

Descubra esta fiesta colorista, animada y estacional en el corazón de Roussay: el Mercado de la Cucurbitácea

L’événement Marché aux Cucurbitacées 26ème édition Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges