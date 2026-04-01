Marché aux fleurs et à la poterie Sous la Canopée Sens
Marché aux fleurs et à la poterie Sous la Canopée Sens dimanche 19 avril 2026.
Sens
Marché aux fleurs et à la poterie
Sous la Canopée Place des Héros Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Amoureux du jardinage et passionnées de décorations florale, profitez de la 23ème édition du marche aux fleurs et à la poterie pour faire vos emplettes sous la Canopée !
Vous aurez le choix parmi plus de 20 exposants professionnels horticulteurs, maraîchers, jardiniers, pépiniéristes et bien plus !
Certains vous partageront peut-être leurs secrets et astuces.
C’est aussi votre chance de préparer vos jardins pour le concours communal de fleurissement !
Laissez-vous inspirer par les dernières tendances et innovations en jardinage, et repartez avec tout ce qu’il vous faut pour faire de votre extérieur un lieu de paix et de beauté. .
Sous la Canopée Place des Héros Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marché aux fleurs et à la poterie
L’événement Marché aux fleurs et à la poterie Sens a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais
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