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Marché aux fleurs et à la poterie Sous la Canopée Sens

Marché aux fleurs et à la poterie Sous la Canopée Sens dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Sous la Canopée

Adresse : Place des Héros

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Marché aux fleurs et à la poterie

Sous la Canopée Place des Héros Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Amoureux du jardinage et passionnées de décorations florale, profitez de la 23ème édition du marche aux fleurs et à la poterie pour faire vos emplettes sous la Canopée !

Vous aurez le choix parmi plus de 20 exposants professionnels horticulteurs, maraîchers, jardiniers, pépiniéristes et bien plus !
Certains vous partageront peut-être leurs secrets et astuces.

C’est aussi votre chance de préparer vos jardins pour le concours communal de fleurissement !
Laissez-vous inspirer par les dernières tendances et innovations en jardinage, et repartez avec tout ce qu’il vous faut pour faire de votre extérieur un lieu de paix et de beauté.   .

Sous la Canopée Place des Héros Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marché aux fleurs et à la poterie

L’événement Marché aux fleurs et à la poterie Sens a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais

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