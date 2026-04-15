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Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot

Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot

Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Parkings Libération et Palissy

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villeneuve-sur-Lot

Marché aux fleurs et artisans

Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Horticulteurs et pépiniéristes seront au rendez-vous pour vous proposer un large choix de fleurs, plants de légumes et plantes aromatiques, tout en partageant leurs conseils pour embellir vos jardins.
À ne pas manquer
– 11h parade des vélos fleuris au départ des allées Georges-Leygues.
– 12h traditionnelle omelette à l’aillet proposée par le Lions Club.
– Animation musicale tout au long de la journée, avec le Triporteur.   .

Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53 

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English : Marché aux fleurs et artisans

L’événement Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne

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