Villeneuve-sur-Lot

Marché aux fleurs et artisans

Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Horticulteurs et pépiniéristes seront au rendez-vous pour vous proposer un large choix de fleurs, plants de légumes et plantes aromatiques, tout en partageant leurs conseils pour embellir vos jardins.

À ne pas manquer

– 11h parade des vélos fleuris au départ des allées Georges-Leygues.

– 12h traditionnelle omelette à l’aillet proposée par le Lions Club.

– Animation musicale tout au long de la journée, avec le Triporteur. .

Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux fleurs et artisans

L’événement Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne