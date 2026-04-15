Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot
Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot dimanche 3 mai 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Marché aux fleurs et artisans
Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Horticulteurs et pépiniéristes seront au rendez-vous pour vous proposer un large choix de fleurs, plants de légumes et plantes aromatiques, tout en partageant leurs conseils pour embellir vos jardins.
À ne pas manquer
– 11h parade des vélos fleuris au départ des allées Georges-Leygues.
– 12h traditionnelle omelette à l’aillet proposée par le Lions Club.
– Animation musicale tout au long de la journée, avec le Triporteur. .
Parkings Libération et Palissy Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux fleurs et artisans
L’événement Marché aux fleurs et artisans Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
À voir aussi à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)
- Oper’Azul et l’orchestre de chambre de Toulouse Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 21 avril 2026
- Ludokids et Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot 22 avril 2026
- Ménopause Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 24 avril 2026
- K-Pop Festival Villeneuve-sur-Lot 25 avril 2026
- Des livres et nous La Bib Villeneuve-sur-Lot 25 avril 2026