Sembadel

Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel

Le Bourg Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

La municipalité de Sembadel organise un marché aux fleurs et plantes aromatiques dimanche 17 mai de 08h à 12h devant la mairie de Sembadel bourg

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Le Bourg Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 90 62 mairie.sembadel@wanadoo.fr

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English :

The municipality of Sembadel is organizing a flower and herb market on Sunday, May 17 from 8 a.m. to 12 p.m. in front of the Sembadel town hall

L’événement Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel Sembadel a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay