Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel Sembadel
Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel Sembadel dimanche 17 mai 2026.
Sembadel
Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel
Le Bourg Sembadel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
La municipalité de Sembadel organise un marché aux fleurs et plantes aromatiques dimanche 17 mai de 08h à 12h devant la mairie de Sembadel bourg
.
Le Bourg Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 90 62 mairie.sembadel@wanadoo.fr
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English :
The municipality of Sembadel is organizing a flower and herb market on Sunday, May 17 from 8 a.m. to 12 p.m. in front of the Sembadel town hall
L’événement Marché aux fleurs et plantes aromatiques à Sembadel Sembadel a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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