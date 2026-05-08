La Ciotat

Marché aux Fleurs

Vendredi 8 mai 2026 de 8h30 à 18h. Port Vieux (du rond-point des Messageries Maritimes à la place de l’Escalet) La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Les beaux jours arrivent, les couleurs et odeurs des belles fleurs fraîches avec. Le marché aux fleurs de La Ciotat revient sur le Port Vieux.

Une quinzaine d’exposants fleuristes, horticulteurs et pépiniéristes seront présents, à votre écoute toute la journée.

Plantes, fleurs, arbustes, végétaux et produits dérivés, vous trouverez tout pour vous permettre d’embellir votre jardin, votre terrasse ou votre balcon sous les conseils avisés de professionnels. .

Port Vieux (du rond-point des Messageries Maritimes à la place de l’Escalet) La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 88 80 communication@mairie-laciotat.fr

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English :

The beautiful days are coming, and so are the colours and smells of the beautiful fresh flowers. The flower market of La Ciotat returns to the old port.

L’événement Marché aux Fleurs La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat