Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards Brasserie des Regards Paris

Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards Brasserie des Regards Paris

Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards Brasserie des Regards Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Brasserie des Regards

Adresse : 28, rue de l'Ermitage

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Les associations Racines, Pépins Production et Les Invasifs vous proposent une sélection de plants cultivés à Paris : plantes aromatiques, potagères et ornementales.

Des plants de houblon seront également disponibles, proposés par la Brasserie Associative des Regards.

Le tout accompagné de concerts live et de bière artisanale, dans une ambiance festive, conviviale et familiale.

Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards.
Le samedi 25 avril 2026
de 11h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00

Brasserie des Regards 28, rue de l’Ermitage  75020 Paris
brasseriedesregards@gmail.com


Afficher la carte du lieu Brasserie des Regards et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)