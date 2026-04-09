Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards Brasserie des Regards Paris

Les associations Racines, Pépins Production et Les Invasifs vous proposent une sélection de plants cultivés à Paris : plantes aromatiques, potagères et ornementales.

Des plants de houblon seront également disponibles, proposés par la Brasserie Associative des Regards.

Le tout accompagné de concerts live et de bière artisanale, dans une ambiance festive, conviviale et familiale.

Marché aux plantes local et festif de la Brasserie des Regards.

Le samedi 25 avril 2026

de 11h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T22:00:00+02:00

Brasserie des Regards 28, rue de l’Ermitage 75020 Paris

brasseriedesregards@gmail.com



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