Marché aux plantes Ornans
Marché aux plantes Ornans samedi 16 mai 2026.
Ornans
Marché aux plantes
Place Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 16:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La place Courbet s’orne de fleurs lors de son traditionnel marché aux plantes. Au programme marché, animations pour les enfants, buvette et restauration. En plus de votre marché traditionnel, retrouvez un horticulteur, un pépiniériste, producteur de plantes grasses, de quoi remplir vos jardins et potagers. .
Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aumarchedornans@gmail.com
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English : Marché aux plantes
L’événement Marché aux plantes Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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