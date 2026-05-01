Ornans

Marché aux plantes

Place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La place Courbet s’orne de fleurs lors de son traditionnel marché aux plantes. Au programme marché, animations pour les enfants, buvette et restauration. En plus de votre marché traditionnel, retrouvez un horticulteur, un pépiniériste, producteur de plantes grasses, de quoi remplir vos jardins et potagers. .

Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aumarchedornans@gmail.com

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English : Marché aux plantes

L’événement Marché aux plantes Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON