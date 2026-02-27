Marché bio de Tarragnoz Besançon

Marché bio de Tarragnoz

Place De Lattre de Tassigny (place du Jura) Besançon Doubs

Début : 2026-03-17 17:00:00

fin : 2026-10-27 19:30:00

2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

L’association Village Tarragnoz unit des producteur.ice.s bio de la région et des citoyen.ne.s pour l’organisation du seul marché hebdomadaire de producteurs 100% bio de la Ville tous les mardis 17h 19h30 de mi-mars à mi-décembre et d’animations conviviales tout au long de l’année. .

Place De Lattre de Tassigny (place du Jura) Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté villagetarragnoz25@gmail.com

