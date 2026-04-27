Tours

Marché Convergences bio

Quai de la Loire Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le marché Convergences bio accueille chaque année des milliers de personnes.

Le village Marché de Convergences Bio est la réunion amicale de différents paysans, maraichers, arboriculteurs, céréaliers, apiculteurs, héliciculteurs, éleveurs, pêcheurs professionnels, vignerons…

Le marché Convergences bio accueille chaque année des milliers de personnes.

Le village Marché de Convergences Bio est la réunion amicale de différents paysans, maraichers, arboriculteurs, céréaliers, apiculteurs, héliciculteurs, éleveurs, pêcheurs professionnels, vignerons et différents acteurs de la nourriture…

Tous sont profondément attachés à l’idée que l’Eau, la Terre et l’Homme sont faits pour vivre en bio-harmonie. L’endroit choisi pour ce village d’un jour, auprès de l’eau et au milieu de la cité, témoigne de l’envie de communiquer à tous, leurs convictions et choix de vie ainsi que permettre aux citadins de renouer avec leur terroir. .

Quai de la Loire Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 50 02 contact@convergences-bio.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Convergences bio Farmer’s market

The Convergences Bio market welcomes thousands of people every year near the River Loire, in Tours. It is the friendly meeting of various farmers, market gardeners, arboriculturists, cereal growers, beekeepers, heliciculturists, breeders, professional fishermen, wine growers…

L’événement Marché Convergences bio Tours a été mis à jour le 2026-04-23 par Tours Val de Loire Tourisme