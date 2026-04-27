Marché Convergences bio Tours
Marché Convergences bio Tours dimanche 20 septembre 2026.
Tours
Marché Convergences bio
Quai de la Loire Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le marché Convergences bio accueille chaque année des milliers de personnes.
Le village Marché de Convergences Bio est la réunion amicale de différents paysans, maraichers, arboriculteurs, céréaliers, apiculteurs, héliciculteurs, éleveurs, pêcheurs professionnels, vignerons…
Le marché Convergences bio accueille chaque année des milliers de personnes.
Le village Marché de Convergences Bio est la réunion amicale de différents paysans, maraichers, arboriculteurs, céréaliers, apiculteurs, héliciculteurs, éleveurs, pêcheurs professionnels, vignerons et différents acteurs de la nourriture…
Tous sont profondément attachés à l’idée que l’Eau, la Terre et l’Homme sont faits pour vivre en bio-harmonie. L’endroit choisi pour ce village d’un jour, auprès de l’eau et au milieu de la cité, témoigne de l’envie de communiquer à tous, leurs convictions et choix de vie ainsi que permettre aux citadins de renouer avec leur terroir. .
Quai de la Loire Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 50 02 contact@convergences-bio.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Convergences bio Farmer’s market
The Convergences Bio market welcomes thousands of people every year near the River Loire, in Tours. It is the friendly meeting of various farmers, market gardeners, arboriculturists, cereal growers, beekeepers, heliciculturists, breeders, professional fishermen, wine growers…
L’événement Marché Convergences bio Tours a été mis à jour le 2026-04-23 par Tours Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- QUE LA BETE MEURE – LA BESTIA DEBE MORIR, Studio, Tours 27 avril 2026
- En nous, Studio, Tours 29 avril 2026
- En nous, Studio, Tours 29 avril 2026
- Y A-T-IL UNE FEMME POUR SAUVER LE MONDE? – Y A-T-IL UNE FEMME POUR SAUVER LE MONDE THEATRE COMEDIE DE TOURS Tours 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Tours Metropole, Tours 1 mai 2026