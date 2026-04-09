Marche culturelle et sportive – Parcours Sud Musée Bourdelle PARIS

Ce parcours propose d’entretenir sa forme physique tout en découvrant les musées de la Ville de Paris : la marche sportive est ponctuée de pauses culturelles qui ne supposent aucune connaissance préalable. Les activités physiques proposées permettent d’entretenir sa condition physique par le biais de courts exercices de renforcement musculaire, de gainage et de cardio training, accessibles à tous (Petit sac à dos avec bouteille d’eau, tenue confortable recommandée, vêtements de pluie).

Point de départ : Devant le musée de la Libération, 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris

Fin de la visite : musée Bourdelle, 18 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris

Les marches culturelles sont des visites sportives avec exercices de renforcement musculaire. Une tenue adéquate et des chaussures de sport sont requises.

Ce parcours, proposé par Paris Musées, a été conçu en collaboration avec Manon Delarue, conférencière et coach sportive certifiée. Il est animé par Julie Pelloille, coach sportive certifiée

Exceptionnellement le musée Zadkine est fermé au public le dimanche 27/09 ainsi que le dimanche 25/10.

Départ à 10h30 merci de prévoir d’arriver à 10h15.

Un parcours sportif et culturel à la découverte des musées de la Libération, du Musée Zadkine et du musée Bourdelle !

Le dimanche 25 octobre 2026

de 10h15 à 12h15

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h15 à 12h15

Le samedi 01 août 2026

de 10h15 à 12h15

Le dimanche 26 juillet 2026

de 10h15 à 12h15

Le dimanche 21 juin 2026

de 10h15 à 12h15

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T13:15:00+02:00

fin : 2026-10-25T13:15:00+01:00

Date(s) : 2026-06-21T10:15:00+02:00_2026-06-21T12:15:00+02:00;2026-07-26T10:15:00+02:00_2026-07-26T12:15:00+02:00;2026-08-01T10:15:00+02:00_2026-08-01T12:15:00+02:00;2026-09-27T10:15:00+02:00_2026-09-27T12:15:00+02:00;2026-10-25T10:15:00+02:00_2026-10-25T12:15:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS



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